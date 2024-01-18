Зважаючи на суттєве подорожчання вітчизняних молокопродуктів, їхній імпорт уже в першому кварталі 2024 року може помітно зрости, зазначають фахівці.

В Україні ціни на свіжі молочні продукти продовжать зростати і до весни деякі з них подорожчають ще на 5-7%. Про це йдеться на аналітичній платформі "Інфагро".

"Ціни на свіжі молокопродукти будуть і далі поступово збільшуватись, допоки їхні виробники не вирівняють економічний баланс через здорожчання сировини. Тобто до весни окремі види продукції можуть подорожчати ще на 5-7%", - повідомляють експерти.

За їхніми даними, навіть в умовах збільшення цін, експорт свіжих молокопродуктів торік стабільно зростав. Але географія існуючого експорту не дозволяє прогнозувати його подальше суттєве збільшення. В цілому за 2023 рік експорт свіжих молокопродуктів збільшився на 36%.

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Водночас, як зазначають аналітики, імпорт був не дуже вигідним, у всякому разі до четвертого кварталу. Тому закупки свіжих молокопродуктів на зовнішніх ринках торік скоротилися на чверть. Тобто торговельний баланс в цій категорії продукції практично вирівнявся.

Есперти підкреслюють, що зважаючи на суттєве подорожчання вітчизняних молокопродуктів в останні місяці, їхній імпорт уже в першому кварталі 2024 року може помітно зрости.

В Україні вартість молока б’є рекорди

Як повідомили у Спілці молочних підприємств України, у другому півріччі 2023 року ціни на молоко суттєво зросли - як у гривні, так і у перерахунку на євро.

Так, у грудні ціни на молоко-сировину перевищили рівень у 15 грн/кг, тоді як ще у липні складали в середньому 11,6 грн/кг, тобто відбулося зростання на 30%.

Грудневий рівень ціни молока-сировини в Україні, у перерахунку на євро та з урахуванням середньоєвропейських базисів поставки (€41,4/100 кг), - є найвищим, як мінімум, за останні десять років.

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