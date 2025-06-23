Серед лідерів продажу знаходиться картопля – її пропозиція зростає.

В Україні продовжують дешевшати овочі так званого "‎борщового набору"‎ нового врожаю. Винятком стала рання морква, діапазон цін на яку навіть дещо розширився. Про це у новому дослідженні повідомляють фахівці аналітичного порталу EastFruit.

За його даними, станом на кінець минулого робочого тижня ранню картоплю пропонували за ціною 10-20 грн/кг, тоді як за тиждень до цього ціна становила 15-40 грн/кг.

Ранню білокачанну капусту у кінці минулого тижня пропонували за ціною 10-20 грн/кг, тоді як тижнем раніше цей показник становив 18-22 грн/кг.

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Ціни на ранній буряк в Україні у кінці тижня знаходилися на рівні 25-40 грн/кг (проти 30-38 грн/кг тижнем раніше).

Ранню моркву продавали за ціною 25-55 грн/кг (проти 35-40 грн), тоді як рання ріпчаста цибуля коштувала 25-40 грн/кг (проти 35-40 грн тижнем раніше).

У той же час фахівці кажуть про зростання цін на огірки. Причиною цього називають скорочення пропозиції овочу на ринку, оскільки в теплицях масово проводяться зачистки перед підготовкою до другої сівозміни.

Ціни на фрукти і ягоди

В кінці тижня УНІАН повідомив, що в Україні фіксують значне зниження цін на черешню.

Справа в тому, що останнім часом в Україні встановилася дощова прохолодна погода і це позначилося на якості продукції – у кінці тижня до продажу пропонували переважно ягоду середньої та низької якості.

Також спеціалісти звертають увагу на відносно невисокий попит на черешню на тлі загального поступового збільшення пропозиції на ринку.

Крім черешні, подешевшала суниця садова. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавали грушу. Водночас, подорожчали абрикос та чорна смородина.

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