Огірки несподівано почали дорожчати: скільки коштує кілограм в Україні

За тиждень овоч підскочив у ціні в середньому на 13%.

Після різкого зниження цін в Україні минулого тижня огірок знову почав дорожчати. На ринку скоротилася пропозиція овоча, тому що в теплицях масово проводять зачистки перед підготовкою до другої сівозміни.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що ціни на тепличні огірки перебувають у межах 30-50 грн/кг ($0,72-1,20/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж минулого робочого тижня.

Водночас тепличний огірок в Україні коштує в середньому на 16% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому не виключено, що подальше подорожчання огірка може негативно вплинути на обсяги збуту овоча.

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Ціни на огірки в супермаркетах України

В АТБ овоч продають по 49,95 грн/кг.

При цьому у Varus огірки можна купити по 49,90 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 45,60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні почала дорожчати рання капуста, бо овоч ранніх сортів майже закінчився, а пізніші сорти ще в продаж не надійшли. При цьому потроху дешевшає рання картопля.

Що стосується фруктів і ягід, то в цьому сегменті знижуються ціни на полуницю, а ціни на черешню все ще досить високі - 120-280 гривень за кілограм.

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