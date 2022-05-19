Бербок підкреслила, що від агресії РФ страждає не лише Україна, але і весь світ.

Розв'язана Росією агресія проти України б'є по всьому світу, в тому числі по найбідніших верствах населення.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю в Нью-Йорку, присвяченій продовольчій кризі, пише Укрінформ.

Вона підкреслила, що війна принесла невимовні страждання мільйонам українців, а також завдає величезної шкоди далеко за межами України. Незасіяні українські поля і зруйновані зерносховища, розбомблені транспортні шляхи і заблоковані порти є причиною того, що світовий ринок не може бути забезпечений терміново необхідним зерном, заявила дипломат.

"В результаті російської війни ціни на пшеницю, кукурудзу і кулінарне масло різко зросли по всьому світу. Президент Путін найсильніше б'є по найбідніших у світі. Він б'є по тих дітей, жінок і чоловіків, які вже страждають від посухи, кліматичної кризи та економічних наслідків пандемії COVID-19 і потребують допомоги. Росія не тільки цинічно ставиться до кризи голоду на глобальному півдні, вона використовує голод як зброю, щоб вимагати вірності", - заявила глава МЗС ФРН.

За її словами, Захід виступає проти цього своєю солідарністю і допомагає там, де це потрібно.

Криза експорту з України і загроза голоду

Як повідомляв УНІАН, за даними Української зернової асоціації, Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту в шість разів.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями.

У травні стало відомо, що Європейська комісія запускає комплекс заходів "шляху солідарності", щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі заявив, що Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковане в морських портах російськими окупантами. За його словами, є план дій щодо відкриття так званих зелених коридорів для України.