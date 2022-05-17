За словами віце-президента Єврокомісії, є план дій щодо введення так званих зелених коридорів для України.

Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковане у морських портах російськими окупантами.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

За його словами, є план дій щодо введення так званих зелених коридорів для України.

"Ми маємо допомогти Україні продовжувати виробництво та експорт зерна. Сховища України наразі заповнені, але вони не можуть експортувати це зерно. Їм необхідно звільнити складські потужності для прийняття наступного врожаю. Тож ми працюємо над тим, щоб допомогти вивезти це зерно потягами, через "коридори солідарності", - наголосив Боррель.

Він також зауважив, що навколо спровокованих війною продовольчої кризи та зростання цін на електроенергію відбувається битва наративів, під час якої Росія намагається змістити акценти та перекласти свою відповідальність на жертву агресії - Україну, а також на Захід, який застосував санкції у відповідь на російське вторгнення.

"Насправді ця криза є наслідком війни, коли Росія бомбить українські поля, руйнує, спалює, розкрадає сховища. Коли російські військові кораблі блокують чорноморські торговельні шляхи та українські порти, коли Росія не дозволяє вивезення української пшениці на експорт - це має, звісно, негативний вплив на життя людей в Африці або в Азії, і вони хочуть отримати відповіді. Але їм шкодять не наші санкції, а наслідки війни, яку Росія розв'язала проти України", - підкреслив високий представник ЄС.

Він додав, що міністри закордонних справ G7 разом обговорили заходи зі зменшення негативного впливу дій Росії на світову економіку. Разом з тим доставка продуктів у треті країни залишається великим викликом для світу, і для її вирішення потрібне долучення членів G20.

Як повідомляв УНІАН, Україна не може експортувати аграрну продукцію через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торговельних суден.

Зокрема, Україні у квітні вдалось експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як в березні цей показник становив лише близько 200 тис. тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.

Блокада морських портів України загрожує глобальній продовольчій безпеці. Зокрема, це вже призвело до зростання цін на продовольство в усьому світі. Також експерти прогнозують голод у деяких регіонах світу.

Тим часом Європейська Комісія запускає комплекс заходів "Шляхи солідарності", щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари. За словами європейського комісара з питань транспорту Адіни Велян, комплекс заходів спрямований на інтеграцію інфраструктури України та ЄС для вивезення за кордон 20 мільйонів тонн українського зерна протягом найближчих трьох місяців.

А генсек ООН Антоніу Гуттереш пропонує послабити санкції проти Росії, якщо вона відкриє Україні експорт зерна. В обмін на деблокаду зернових Гуттереш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій. Генсек ООН наразі веде перемовини з Росією, Туреччиною й іншими країнами, щоб відкрити експорт українських харчових продуктів на світові ринки і запобігти глобальному дефіциту продовольства.

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