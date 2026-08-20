Лохина в Києві вроздріб продається дешевше, ніж в гурті: які зараз ціни

Продавці активно розпродають ягоду.

На продуктових ярмарках в Києві роздрібна ціна на лохину коливається в межах 150-220 гривень за кілограм, передає кореспондент УНІАН.

150 гривень коштує дрібна і вже лежала лохина – вона не буде довго зберігатися навіть в холодильнику. Більш кондиційну ягоду продають по 180-200 грн/кг, тоді як велику ягоду відпускають, відповідно, по 220 грн/кг.

Водночас середня вартість лохини на Столичному ринку (дрібний гурт) становить 240 грн/кг з розкидом цін від 190 до 300 грн/кг. Лохина дорожчає вже два тижні і за цей період її вартість зросла в півтора раза, свідчить статистика ринку.

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Нижчу ціну лохини на ярмарках можна пояснити тим, що продавці розпродають залишки ягоди, яку купили раніше за нижчими цінами. Разом з тим, вони можуть відчувати брак можливостей для зберігання. А у випадку некондиційної ягоди продавцям обов’язково якнайшвидше її реалізувати, аби не залишитися зовсім без прибутку.

Тим часом невпинне подорожчання лохини в гурті вже найближчим часом призведе і до зростання роздрібних цін. Слід зазначити, що тиждень тому лохину середньої якості на ярмарку продавали по 160 грн/кг. В супермаркетах лохина коштує зараз значно дорожче – від 225-240 грн/кг.

Серед інших фруктів та ягід на столичних ярмарках також присутня ремонтантна полуниця по 100-180 грн/кг в залежності від якості. Персик здорожчав до 75-85 грн/кг, абрикос – до 120 грн/кг. Поки що дешеві сливи, які можна знайти по 35-50 грн/кг, і вже доволі багато винограду від 150 грн/кг.

Як обрати та коли купувати лохину – поради експертів

Аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов повідомив, що найсмачніша і найкорисніша лохина – та, що визріла на кущі у розпал сезону, тобто в пік збору. В цьому році цей пік здебільшого припадає на серпень місяць, коли лохина найбільш якісна та корисна, а її вартість – найнижча.

Якісну лохину можна визначити за наступними ознаками: ягоди мають бути рівномірного темно-синього кольору, сухими, пружними та цілими. Загалом партія якісної лохини не має містити розчавлених ягід, плісняви та вологи.

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