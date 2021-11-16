Тепер голова Верховної Ради має можливість підписати цей закон і відправити його на підпис президенту.

Народні депутати України розблокували підписання закону про створення фонду часткового гарантування кредитів для аграріїв.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент не підтримав жоден з трьох "блокуючих" проектів постанов, якими пропонувалося скасувати рішення парламенту від 4 листопада про прийняття закону "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (№3205-2).

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За ці проекти голосували 49, 52 і 54 народних депутатів при необхідному мінімумі 226.

Згідно з регламентом парламенту, голова Верховної Ради має можливість підписати цей закон і відправити його на підпис президенту України.

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві:

4 листопада 2021 року Верховна Рада прийняла закон про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Метою діяльності фонду є підтримка малих і середніх суб'єктів підприємництва, які здійснюють діяльність у сільському господарстві (у власності та/або користуванні яких знаходяться землі сільськогосподарського призначення в обсягах, що не перевищують 500 гектарів), та які здійснюють первинне виробництво сільськогосподарської продукції, шляхом гарантування виконання зобов'язань таких суб'єктів підприємництва за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування сільського господарства в Україні.

Автор: Дмитро Шварц