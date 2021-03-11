Максимальний обсяг компенсації позичальникам, які займаються тваринництвом, становить 15 мільйонів гривень, іншим позичальникам - 5 мільйонів гривень.

Кабінет міністрів на засіданні 11 березня прийняв постанову, яка оновлює порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для здешевлення кредитів в агропромисловому комплексі.

Читайте такожКабмін визначився з дотаціями виноградарям: скільки виплатять

Про це йдеться в повідомлення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зокрема, Постанова уточнює напрямки використання кредитних коштів: компенсацію відсотків можна буде отримати за коротко - та середньостроковими кредитами, взятими на поповнення обігових коштів, а також за середньо - та довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільгоспвиробництва, будівництва та реконструкції виробничих об'єктів, переробки сільгосппродукції.

Крім того, встановлюється прозорий порядок відбору претендентів на підтримку і визначається крайній термін подачі заявок на допомогу - до 1 листопада кожного року.

Зазначається, що максимальний обсяг компенсації позичальникам, що займаються тваринництвом, становить 15 мільйонів гривень, іншим позичальникам - 5 мільйонів гривень.

У 2021 році на здешевлення кредитів планується направити 1,2 мільярда гривень. У Мінекономіки очікують, що цією програмою скористаються близько 4,4 тисячі сільгоспвиробників.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 мільярда гривень на підтримку агропромислового комплексу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна