За його словами, серед основних пріоритетів нового міністерства будуть підтримка тваринництва та розвиток зрошення.

Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко розповів про пріоритети в роботі майбутнього Міністерства, серед яких, зокрема, підтримка тваринництва та зрошення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Лещенко сказав під час виступу у Верховній Раді.

"...Акцентувати увагу на підтримці молочного скотарства шляхом адресної дотації на утримання поголів'я, ввезенні якісного поголів'я", - сказав він.

Лещенко зазначив, що на сьогоднішній день по падінню обсягів молока Україна знаходиться на рівні 1946 року.

Також новий міністр наголосив на необхідності ввести Держводагентство в структуру Мінагрополітики та розпочати масштабну програму зрошення.

"Ми хочемо змінити законодавство в частині водокористування і запустити найбільш масштабну програму, близько 2 млрд дол. залучених інвестицій, на зрошення на півдні України", - сказав він.

Крім того, Лещенко анонсував програми стимулювання з податковими пільгами для виробників сільгосппродукції з високою доданою вартістю.

Що цьому передувало

17 грудня Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

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Автор: Ганна Нагорна