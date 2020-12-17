Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко розповів про пріоритети в роботі майбутнього Міністерства, серед яких, зокрема, підтримка тваринництва та зрошення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Лещенко сказав під час виступу у Верховній Раді.
"...Акцентувати увагу на підтримці молочного скотарства шляхом адресної дотації на утримання поголів'я, ввезенні якісного поголів'я", - сказав він.
Лещенко зазначив, що на сьогоднішній день по падінню обсягів молока Україна знаходиться на рівні 1946 року.
Також новий міністр наголосив на необхідності ввести Держводагентство в структуру Мінагрополітики та розпочати масштабну програму зрошення.
"Ми хочемо змінити законодавство в частині водокористування і запустити найбільш масштабну програму, близько 2 млрд дол. залучених інвестицій, на зрошення на півдні України", - сказав він.
Крім того, Лещенко анонсував програми стимулювання з податковими пільгами для виробників сільгосппродукції з високою доданою вартістю.
Що цьому передувало
- 17 грудня Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.
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