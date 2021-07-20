Майже 200 українських фермерів з власників перетворилися на "користувачів" своїх ділянок.

З 2019 року українських фермерів почали позбавляти права власності на землю, яку вони обробляли протягом декількох десятиліть. Окупанти пояснюють, що раніше їм віддали землю у власність нібито через "технічну помилку" при переоформленні документів. Тому тепер вони з власників перетворилися на "користувачів" своїх ділянок.

Про це йдеться у матеріалі BBC.

"Те, що відбувається, я можу описати не інакше як шок. Про те, що моя земля - насправді не моя, я дізнався абсолютно випадково, як і більшість кримських фермерів. Просто замовив виписку в "ЄДРН" (Єдиному державному реєстрі нерухомості - ред.), а там - таке", - розповідає власник ферми в Бахчисарайському районі Михайло Горьковенко.

Свого права на землю Горьковенку довелося домагатися через суд. У результаті оформити свої 4 гектари Михайлу вдалося лише в 1998 році.

В Україні була відсутня юридична практика передачі землі у власність, пояснює Горьковенко. Землю передавали з правом постійного безстрокового користування. Тоді українські чиновники пояснювали фермерам, що принципової різниці між цими двома категоріями немає, і всі фермери мали на руках державні акти на землю з формулюванням про безстрокове користування.

Після анексії Криму Росією місцеві "чиновники" попередили фермерів, що таке формулювання в російському законодавстві вже не використовують. Їм запропонували вибір: взяти землю в оренду на 49 років або оформити право власності. І більшість фермерів вирішили оформити право на власність.

"Процедура була нескладною. Я написав заяву, зібрав пакет документів, до мене приїжджала комісія, і вже на початку 2017 роки я мав на руках папір, де чорним по білому написано: власність", - розповідає Горьковенко.

У цьому "документі" зазначено адресу, кадастровий номер ділянки та її призначення.

Наступні три роки український фермер разом зі своєю сім'єю продовжував обробляти землю, вирощувати та продавати персики. Про те, що його право власності на ділянку анульоване, він дізнався зовсім випадково.

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Кримський громадський активіст Олег Кочеров каже, що з проблемою анулювання права власності на землю в Криму зіткнулися від 150 до 200 фермерів. Цю ж цифру озвучили ВВС троє опитаних фермерів. Більшість з них уже мали на руках "документи", які підтверджують, що земля є їхньою власністю.

"Коли люди зверталися в "Держкомреєстр", їм говорили, що при оформленні права власності відбулася технічна помилка, і насправді оформити землю у власність вони не мають права. Чому не мають? Яка помилка? Цього ніхто не пояснює", - говорить активіст.

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Автор: Денис Прядко