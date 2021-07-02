Фермери просто зрізають ягоди з гілок на землю.

Українським фермерам доводиться знищувати врожай черешні. До таких варварськи методів доводиться вдаватися через відсутність попиту на ягоди.

Про це повідомив голова Запорізької обласної організації Аграрного союзу України Анатолій Тиховод у Facebook.

За його словами, черешню не купують навіть на переробку.

"Корисна ягода черешня нікому не потрібна. Ніхто навіть не торгується. Справа не в ціні навіть, просто ніхто не купує, ринки перенасичені, купівельна спроможність громадян України дуже низька, переробка працює на концентратах", - йдеться в повідомленні.

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При цьому Тиховод вказав, що фермерам доводиться позбавляти від непотрібного врожаю.

"Що робити фермерам ???? Дерева треба звільняти від врожаю, щоб наступного року розраховувати на врожай, який теж може виявитися нікому не потрібен", - обурився чоловік.

На оприлюдненому ролику видно, як фермери просто на землю зрізають ягоди, а гілки дерев буквально ломляться під вагою черешні.

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку сезону черешні ціни на ягоду били всі рекорди. Ціна на кілограм ягід коливалася від 120 до 200 грн. За словами аграріїв, ціни на черешню були настільки високими, бо дощі знищили 80% врожаю.

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Автор: Анастасія Горбачова