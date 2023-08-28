Загалом посівні площі під озимими культурами можуть збільшитися на 8%.

Попри залякування експертів, прогнози щодо значних скорочень посівів через закриття "зернового коридору" не справдились. Адже майже половина (45%) фермерів не планують істотно скорочувати посівні площі озимих, а понад третина (38%) аграріїв можуть навіть їх збільшити. Про це свідчать результати опитування від Міністерства аграрної політики і продовольства України про плани сільгоспвиробників щодо проведення посівної кампанії озимих під урожай 2024 року.

Зазначається, що структура озимих культур може зазнати змін. Зокрема, підприємства скоротять частку пшениці та ячменю, але збільшать площі під озимий ріпак.

"Загалом посівні площі під озимими культурами можуть збільшитися на 0,5 млн га або на 8% порівняно з минулим сезоном. Ключовим фактором розширення посівних площ залишається ріпак, посіви під ним можуть збільшитися майже на 40% до рекордних 1,9 млн га", – прогнозують у відомстві.

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У міністерстві наголосили, що ключовими викликами для фермерів під час посівної залишаються дефіцит фінансових ресурсів та низька ліквідність аграрного сектору. Водночас основною проблемою більшість виробників називають невизначеність щодо ринкових перспектив.

Також опитування показало, що питання застосування добрив залишається одним з найбільш чутливих для аграріїв. Зокрема, рівень внесення добрив очікується на рівні вдвічі меншим за агрономічну потребу (47%).

Разом з тим середній рівень забезпечення аграріїв паливом оцінюється в 53%, насінням - 60%.

На який врожай очікувати

За прогнозами експертів, в цьому сезоні Україна може зібрати 61,4 млн тонн зернових та олійних культур, що на понад 12 млн тонн менше, ніж торік.

За попередніми оцінками, такий врожай дозволить повністю задовольнити внутрішній попит та отримати експортний потенціал на рівні 43 млн тонн зернових та олійних культур.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, у 2022-2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022-го по 30 червня 2023 року) експортувала 48,99 млн тонн зерна.

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