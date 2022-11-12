У порівнянні з попереднім показником за червень загальна сума збитків збільшилася на $2,3 млрд.

Прямі збитки в аграрному секторі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії cтаном на 15 вересня сягнули $6,6 млрд.

Про це свідчать результати "Огляду збитків від війни в сільському господарстві України", який підготували Центр досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр) і Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що вказана сума включає в себе збитки від втрат сільськогосподарської техніки ($2,9 млрд), оскільки 84,2 тис. одиниць техніки та устаткування повністю або частково пошкоджені. Також було пошкоджено або знищено зерносховищ сукупною ємністю 9,4 млн тонн одночасного зберігання на $1,1 млрд. Орієнтовна кількість тварин, які загинули внаслідок агресії РФ, становить майже 400 тис. бджолосімей, 95 тис. голів кіз та овець, 212 тис. голів великої рогатої худоби, 507 тис. свиней та майже 11,7 тис. голів птиці на суму $362,5 млн. На постраждалих територіях знищено понад 14,3 тис. га багаторічних насаджень на $348,7 млн. Також знищено та викрадено 0,6 тис. тон засобів захисту рослин (ЗЗР), 124 тис. тон добрив та 11,5 млн літрів пального на загальну суму $95,4 млн. Внаслідок повномасштабного вторгнення було знищено або викрадено 2,8 млн тонн зернових та 1,2 млн тонн олійних культур вартістю $1,9 млрд.

Відео дня

Згідно з дослідженням, у порівнянні з попереднім показником за червень загальна сума збитків збільшилася на $2,3 млрд.

Збитки від війни

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, станом на кінець вересня збитки українському довкіллю внаслідок війни вже перевищили $35 млрд.

Крім цього, серйозних збитків зазнає енергетична інфраструктура.

Вас також можуть зацікавити новини: