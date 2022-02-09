Згідно з прогнозом, знизиться врожайність, зокрема, ячменю, кукурудзи, соняшника.

До середини XXI століття під впливом різних чинників, зокрема й зміни клімату, знизиться врожайність основних сільськогосподарських культур України.

Такий прогноз УНІАН надали у Світовому банку.

"До середини століття внаслідок різних чинників, зокрема й зміни клімату, спостерігатиметься зниження врожайності основних сільськогосподарських культур України, в тому числі ячменю, кукурудзи та соняшника. Проте врожайність озимої пшениці на півночі та північному заході України до 2050 року може зрости на 20-40 відсотків у порівнянні з 2010 роком", - йдеться в повідомленні.

Також прогнозується, що значно скоротяться площі, придатні для вирощування ялини, бука, сосни та дуба - ключових порід деревини в Україні. Зі зміною клімату, ймовірно, зростатиме загроза лісових пожеж і значного поширення деяких видів комах.

"Температура може підвищитися на понад 4°C до кінця XXI століття, при цьому зима буде вологішою, а літо - сухішим, зі значними коливаннями в різних регіонах України. Прогнозується, що до кінця століття в південному степу буде різке щорічне збільшення кількості тропічних ночей і спекотних днів. Підвищення температури влітку може призвести до спеки та посилення посушливості на півдні та сході України. Прогнозується, що навіть з деякими заходами щодо пом’якшення клімату кількість морозних днів і ночей у південному регіоні зменшиться", - зазначають у Світовому банку.

Як повідомляв УНІАН, торік у травні Міністерство аграрної політики та продовольства України за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) повідомило про запуск пілотного проекту зі зрошення сільськогосподарських земель на півдні країни.

Влітку міністерство попередило, що проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні, тому країна потребує зрошення на більш ніж 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель.

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