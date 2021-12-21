Сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 22,5%.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-листопаді 2021 року збільшилося на 16,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це передавати Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за одинадцять місяців збільшили виробництво на 22,5%, а господарства населення - на 6,3%.

Виробництво продукції рослинництва зросло на 22,7%, а продукції тваринного походження зменшилося на 4,7%.

Найбільше зростання загального сільгоспвиробництва відбулося в Одеській (на 88,9%), Кіровоградській (47,1%) і Миколаївській (43,9%) областях. Показник значно зменшився в Сумській області - на 10,5%.

У Держстаті зазначили, що в січні-травні розрахунки проводяться на основі даних про продукцію тваринництва, а після цього періоду - на основі даних про виробництво продукції та тваринництва, і рослинництва.

Сільгоспвиробництво в Україні:

За січень-жовтень 2021 року в Україні скоротилося виробництво продукції тваринництва за всіма видами, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. За статистикою, виробництво яєць за звітний період скоротилося на 14%, молока на 6%, м'яса на 2%, вовни на 6%.