Сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 17,2%, а господарства населення - на 6,3%.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-жовтні 2021 року збільшилося на 13%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за десять місяців збільшили виробництво на 17,2%, а господарства населення - на 6,3%.

Окремо виробництво продукції рослинництва зросло на 18%, А продукції тваринного походження зменшилося на 4,7%.

Найбільше зростання загального сільгоспвиробництва відбулося в Одеській (на 88,4%), Миколаївській (41%) і Кіровоградській (34,1%) областях. Показники значно зменшилися в Сумській області - на 19,7%.

У Держстаті зазначили, що за січень-травень розрахунки проводяться на основі даних про продукцію тваринництва, а після цього періоду - на основі даних про виробництво продукції та тваринництва, і рослинництва.

Сільгоспвиробництво в Україні:

За січень-жовтень 2021 року в Україні скоротилося виробництво продукції тваринництва за всіма видами, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. За статистикою, виробництво яєць за звітний період скоротилося на 14%, молока на 6%, м'яса на 2%, вовни на 6%.

Автор: Альона Кириченко