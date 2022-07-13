Наступного тижня делегації України та Росії знову зустрінуться в Туреччині, щоб підписати відповідну угоду.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.

Про це повідомляє Anadolu.

"На чотиристоронній зустрічі було досягнуто домовленості щодо технічних питань, таких як спільний контроль у точках виходу з порту та прибуття та забезпечення навігаційної безпеки на маршрутах пересадки", – пояснив Акар.

За його словами, наступного тижня делегації України та Росії знову зустрінуться в Туреччині, щоб узгодити всі деталі і підписати відповідну угоду.

Раніше речник ООН Фархан Хак, коментуючи зустріч, заявив, що ООН очікує на позитивні заяви про експорт продовольства з України.

"Я не забігатиму вперед... Але важливо зазначити, що ми вважаємо, що це щось позитивне", - сказав він, відповідаючи на запитання про підсумки переговорів.

Як повідомляв УНІАН, російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

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