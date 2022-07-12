За даними Мінагрополітики, з України необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю.

Військові делегації Росії, України та Туреччини завтра у Стамбулі зустрінуться з представниками ООН, щоб обговорити безпечний експорт українського зерна, заблокований через повномасштабне вторгнення російських військ до України.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Анадолу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 11 липня в окремих телефонних розмовах із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним обговорив питання експорту українського зерна.

В свою чергу, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що експерти України на чотиристоронній зустрічі України, Росії, Туреччини і ООН у Стамбулі відстоюватимуть питання безпечного експорту зернових з українських портів.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

"Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН", - заявив Ніколенко.

У цьому контексті, як зазначив речник, в МЗС вдячні генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу за активні зусилля із пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави.

"13 липня в Стамбулі запланована чотиристороння зустріч за участі експертів України, ООН, Туреччини та Росії. Обговорюватимуться модальності функціонування морських коридорів для експорту зернових. При цьому ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки", - наголосив Ніколенко.

Речник додав, що "зернові переговори" мають відбутись саме під парасолькою ООН.

Також він уточнив, що завтрашня зустріч - це саме чотиристороння зустріч України, Росії, Туреччини і ООН, а не так як її подають росіяни (зустріч між Росією і Туреччиною за участі України, а також ООН як спостерігача).

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі ДП "Адміністрація морських портів України" поінформували, що у зв'язку зі звільненням від окупаційних військ острова Зміїний гирло Бистре суднового ходу Дунай - Чорне море стало доступним для проходження суден, що перевозять агропродукцію.

Водночас в ООН заявили, що експорту українського зерна через канал Чорне море - Дунай недостатньо для подолання загрози глобального голоду.

11 липня в українські порти прибули перші 8 іноземних суден для перевезення агропродукції.

25 червня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, з України необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн зернових.

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