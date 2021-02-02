Найменше на зовнішні ринки відправили українського жита.

Експорт зернових з України за 2020/2021 маркетинговий рік зменшився більш ніж на 20%.

Читайте такожПісля хліба в Україні подорожчають й інші продукти: на що зростуть ціни в першу чергуПро це повідомляє ТСН.ua.

"За 2020/2021 маркетинговий рік експорт становить близько 29 мільйонів тонн. А це на 21% менше за торішній показник. Такі дані надали в Державній фіскальній службі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку сезону пшениці експортували близько 13 мільйонів тонн. Українського ячменю зовнішні ринки отримали близько 4 мільйонів тонн. Жита відправили майже 2 тисячі тонн, а от поставки кукурудзи становлять майже 11,5 мільйона тонн.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що Україна за обсягом постачання зернових культур стала другим експортером у світі. Попереду лише Сполучені Штати.

За даними Міністерства сільського господарства США у 2019/2020 МР в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла друге місце за обсягом поставок ячменя, четверте - кукурудзи, п'яте - пшениці.

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Автор: УНІАН