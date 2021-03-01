Товарообіг між Україною та ЄС минулого року становив 10,2 мільярда доларів, а позитивне сальдо - 3,1 мільярда доларів.

Обсяг взаємної торгівлі агропродукцією між Україною та Європейським Союзом у 2020 році склав 10,2 мільярда доларів і став другим найбільшим в історії.

Читайте такожКапінвестиції в український агросектор впали до кінця 2009 рокуПро це йдеться в повідомленні Національного наукового центру"Інститут аграрної економіки".

"Цей показник, хоча і не перевищив рекорд 2019 року в 10,6 мільярда доларів, став другим результатом за час дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", - йдеться в повідомленні.

При цьому позитивне сальдо склало 3,1 мільярда доларів.

Згідно з повідомленням, головними європейськими торговельними партнерами України у 2020 році залишилися Нідерланди, Польща, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція, а також Великобританія і Бельгія, які в останні роки закріпилися в цьому списку. На ці країни припадає понад 80% всього товарообігу агропродукцією між Україною та ЄС.

"Минулого року Україна імпортувала аграрної продукції з країн-членів ЄС на суму близько 3,6 мільярда доларів, що на 13,4% більше, ніж роком раніше", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, у 2020 році Україна найбільше - 386 мільйонів доларів - витратила на закупівлю в ЄС напоїв, переважно алкогольних. Різних харчових продуктів, екстрактів і концентратів закупили на 338 мільйонів доларів США. Поставки з Європи тютюну і виробів з нього збільшилися в порівнянні з 2019 роком на 16% - до 323 мільйони доларів США.

Також на чверть збільшилися поставки шоколаду - до 228 мільйонів доларів.

Крім того, вперше за час Угоди про асоціацію відносно значну частку (7,9%) у вітчизняному імпорті зайняли молокопродукти, яких минулого року завезли на суму 279 мільйонів доларів, у тому числі різних сирів загальною вартістю 207 мільйонів доларів.

Що цьому передувало

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт агропродовольчої продукції в країни Євросоюзу на 10,8% – до 6,53 мільярда євро.

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Автор: Ганна Нагорна