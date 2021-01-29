Зростання обсягу імпорту відбулося майже в кожній категорії.

Обсяг імпорту сирів в Україну у 2020 році виріс на 97% - з 23,7 до 46,8 тисячі тонн.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

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"Структуру імпорту сирів склали наступні категорії: інші сири - 56%; свіжі сири - 26%; плавлені сири - 13%; блакитні сири - 4,5%; сири терті або в порошку - 0,5%. Зростання обсягу імпорту відбулося майже в кожній категорії", - йдеться в повідомленні.

На таке швидке зростання обсягів імпорту вплинула насамперед внутрішня вартість сировини, вважають в УКАБ.

Відзначається, що у 2020 році значно зріс попит на рідкісні сорти сирів, зокрема, імпорт сиру Гауда (Gouda) виріс в 3,4 раза, до 3 тис.тонн; Фета (Feta) - у 2,6 раза, до 0,75 тис. тонн; Чедер (Cheddar) - у 2,5 раза, до 0,45 тис. тонн; Горгонзола (Gorgonzola) - у 2,2 раза, до 0,17 тис. тонн; Едем (Edam) - у 2 рази, до 0,61 тис. тонн; Пармезан - імпорт виріс у 1,7 раза, до 0,23 тис. тонн; Брі (вгие) - в 1,5 раза, до 3,2 тис. тонн; Камамбер (camembert) - в 1,5 раза, до 1,1 тис. тонн.

Найбільшими експортерами сирів в Україну були Польща - 22,4 тис.тонн (48%); Німеччина - 9,2 тис. тонн (20%); Франція - 3,8 тис. тонн (8%); Нідерланди - 3,5 тис. тонн (7%); Італія - 1,9 тис. тонн (4%).

Ситуація, що склалася на ринку сирів в Україні, не на користь вітчизняним виробникам, оскільки їм складно конкурувати з імпортною продукцією з боку Європейського Союзу, стверджують в УКАБ.

"Намагаючись відновити в другій половині 2020 року виробництво сирів в Україні, наші виробники мали максимально експортувати, тому що на початку нового року продажі будуть слабкими. Розв'язання цієї проблеми може бути тільки одне - розробити стратегію розвитку і надати державну підтримку тваринництву, яке знаходиться не в кращому стані", - зазначили експерти клубу.

Як змінювалася ситуація на ринку

Україна в січні-березні 2020 року імпортувала молочної продукції на загальну суму 67,4 мільйона доларів, що у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому за підсумками першого кварталу 2020 року експорт молочної продукції з України скоротився на 9,3% - до 44,7 мільйона доларів.

За вказаний період спостерігалося істотне скорочення експорту сирів - до 1,2 тисячі тонн (-26,1%), молока і вершків згущених - до 4,4 тисячі тонн (-25,3%), молока і вершків незгущених - до 4,4 тисячі тонн (-25,3%).

Також Україна збільшила імпорт сирів у 2,5 раза - до 10,2 тисячі тонн, сухого і згущеного молока у 2,2 раза - до 1 тисячі тонн, сироватки - у 2,2 раза до 1,2 тисячі тонн.

У першому півріччі 2020 року імпорт сиру в Україну збільшився у 2,9 раза в порівнянні з аналогічним попереднім періодом.

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Автор: УНІАН