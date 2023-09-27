Там заявляють, що "ризики є вищими" і потрібна угода, підтримана Росією.

В ООН назвали рішення України створити морський коридор для експорту "позитивним кроком" для глобальної продовольчої безпеки, однак стверджують, що продовжують зусилля для досягнення нової угоди з Росією про розширення Чорноморського зернової ініціативи.

"Ми розглядаємо альтернативи, які вивчаються для експорту, в дуже позитивному світлі, тому що важливо доставити зерно на світові ринки", – сказала генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспан, яка відповідальна за реалізацію угоди ООН з Росією, в інтерв'ю агентству Reuters.

За її словами, новий коридор з України є одним з "дуже важливих зусиль", але "ризики є вищими".

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"Єдине, що зніме ризик і стабілізує ... ситуацію – це угода, яка буде підтримана усіма партнерами [перш за все, Росією]", – стверджує Грінспан.

Вона додала, що не може назвати жодних часових рамок для укладення нової угоди чи перегляду старої.

"Ми переконані, що ми запропонували реальні рішення щодо питань, які підняла Росія. Ми хочемо мати можливість все ж таки пояснити, чому ми вважаємо, що це реальні рішення", – підсумувала генсек Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

Експорт зерна з України

Як повідомляв УНІАН, у серпні ВМС ЗСУ анонсували відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна.

16 серпня із Одеського порту вийшло першу судно - контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), який перебував в Україні з 23 лютого 2022 року.

У вересні до акваторії портів Великої Одеси зайшли два перших цивільних судна під завантаження.

Першим прорвав зернову блокаду Росії в Чорному морі ізраїльський корабель Ams1. Минулого тижня наперекір морській блокаді з боку РФ з України до Туреччини прибуло перше судно з українським зерном, яке йшло "гуманітарним коридором".

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