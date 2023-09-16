Два балкери підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці.

Сьогодні ввечері до акваторії одного з портів Великої Одеси зайшло цивільне судно під загрузку вперше після демонстративного виходу РФ із зернової угоди.

"Є "зерновий коридор" без Росії", - розповів відомий експерт, керівник проекту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його даними, 16 вересня о 17:56 до акваторії порту "Чорноморськ" увійшов турецький балкер Aroyat. Клименко підкреслює, що прибуття цивільного судна - величезна за значенням та за наслідками подія.

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Фахівець вітає ЗСУ, ВМС ЗС України, Командування Сил оборони Півдня та фахівців Мінінфраструктури, що причетні до цього.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів.

"Балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту Чорноморськ під завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці для краін Африки та Азіі. Судна знаходяться під прапором Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України", - повідомив Кубраков.

На рішення судновласників двох балкерів вплинув, в тому числі позитивний досвід команд п'яти суден, які були заблоковані в портах України з лютого 2022 року, але успішно скористалися тимчасовим зерновим коридором.

Як уточнив Кубраков, раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовувався для евакуації суден, які перебували в Одеському порті, портах "Чорноморськ" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

"Так, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось 5 суден: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY та PUMA", - каже міністр.

"Зерновий коридор" без Росії - головні новини

У липні РФ відмовилася продовжувати "зернову угоду", після чого президент України Володимир Зеленський попередив, що експорт продовольства продовжуватимуть без її участі. Росія заявила, що топитиме кожне судно, яке прямуватиме до українських портів, бо вважатиме своєю ціллю такі судна, як ті, що "можуть перевозити зброю". Окупанти відразу розпочали удари по Одещині - портах, ангарах з продовольством, середмістю обласного центру тощо.

Трохи згодом ВМС ЗСУ наголосили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, зокрема ті, які перебувають в портах Великої Одеси. 16 серпня із Одеського порту вийшло першу судно - контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), який перебував в Україні з 23 лютого 2022 року. Після нього вийшло ще чотири судна, які вимушено перебували в українських портах понад півтора року.

Треба зазначити, що кілька днів тому по закінченні саміту G20 в Індії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став на захист Росії щодо її вимог зняття санкцій, які б зробили можливим експорт російського зерна. Зокрема він перерахував претензії, які має Кремль до Заходу у питанні відновлення зернової угоди. Також він наголосив, що Росія готова безкоштовно надати мільйон тонн зерна для відправки до Африканського континенту.

Ердоган заявив, що через "додаткову ізоляцію Росії" будь-яка нова угода щодо відновлення експорту зерна Чорним морем, не буде довготривалою.

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