РФ буде змушена переглянути свою позицію щодо виходу з зернової угоди.

Наперекір морській блокаді з боку РФ з України до Туреччини прибуло перше судно з українським зерном, яке йшло "гуманітарним коридором". Високопоставлений чиновник Держдепу США Джеймс О'Браєн прогнозує, що найближчими тижнями вплив Росії на експорт українського зерна Чорним морем, швидше за все, зменшиться.

Як пише Reuters, голова Управління координації санкцій Державного департаменту впевнений, що "протягом наступних кількох тижнів зміняться фактори, які змусили Росію вірити, що вона виграє від виходу" з зернової угоди.

"Кілька факторів матимуть вплив на їхні розрахунки. Один із них полягає в тому, що їхній вплив зменшиться. Зараз кілька кораблів вже вийшли з України, деякі залишилися в територіальних водах", — сказав О'Браєн.

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Крім цього, ціноутворення і зростання витрат можуть змусити РФ переглянути свою позицію щодо виходу з угоди, каже чиновник.

Експорт українського зерна - це треба знати

Росія вийшла з зернової угоди щодо експорту українського продовольства Чорним морем, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в 2022 році. Після РФ здійснила неодноразові удари по українських портах і зернових складах. Зокрема, атак зазнають українські порти через річку Дунай, які після припинення зернової угоди стали життєво важливим експортним коридором для українського зерна.

В серпні ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту для цивільних суден в напрямку портів Великої Одеси. У вересні тимчасовим коридором до акваторії зайшли два перших цивільних судна під завантаження зерном. 21 вересня до Туреччини прибуло перше судно з українським зерном, яке йшло "гуманітарним коридором".

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