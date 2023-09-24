Блокаду РФ у Чорному морі прорвав другий за рахунком балкер з українським зерном: сьогодні корабель Aroyat пришвартувався в одному з портів Туреччини.
Кінцевий пункт зупинки - Єгипет. Туди корабель прямує під прапором Палау, перевозячи на борту 17 600 тонн української пшениці, пише France24.
Зазначається, що за даними бази даних Marine Traffic і Vessel Finder, станом на 24 вересня корабель дислокувався біля південного виходу з протоки Босфор.
Така інформація була зафіксована о 03:00 за Гринвічем (05:00 ранку за українським часом).
Корабель Aroyat вийшов з порту Чорноморськ 22 вересня
Нагадаємо, Міністерство відновлення України повідомило про вихід балкера Aroyat в Чорне море 22 вересня: корабель відшвартувався з порту Чорноморськ (Одеська область) і й прямував до Єгипту із запланованою зупинкою в порту Туреччини.
Тоді уточнювалося, що корабель везе майже 18 тонн українського зерна "з метою експорту агропродукції для країн Азії".
Раніше першим прорвав зернову блокаду Росії в Чорному морі ізраїльський корабель Ams1.