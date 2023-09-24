Це друге судно, яке перетнуло блокаду РФ у Чорному морі.

Блокаду РФ у Чорному морі прорвав другий за рахунком балкер з українським зерном: сьогодні корабель Aroyat пришвартувався в одному з портів Туреччини.

Кінцевий пункт зупинки - Єгипет. Туди корабель прямує під прапором Палау, перевозячи на борту 17 600 тонн української пшениці, пише France24.

Зазначається, що за даними бази даних Marine Traffic і Vessel Finder, станом на 24 вересня корабель дислокувався біля південного виходу з протоки Босфор.

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Така інформація була зафіксована о 03:00 за Гринвічем (05:00 ранку за українським часом).

Корабель Aroyat вийшов з порту Чорноморськ 22 вересня

Нагадаємо, Міністерство відновлення України повідомило про вихід балкера Aroyat в Чорне море 22 вересня: корабель відшвартувався з порту Чорноморськ (Одеська область) і й прямував до Єгипту із запланованою зупинкою в порту Туреччини.

Тоді уточнювалося, що корабель везе майже 18 тонн українського зерна "з метою експорту агропродукції для країн Азії".

Раніше першим прорвав зернову блокаду Росії в Чорному морі ізраїльський корабель Ams1.

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