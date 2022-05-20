На даний момент українські тепличні комбінати пропонують огірки не дорожче 36-50 грн/кг.

В Україні ціни на огірки впали на 20%.

Про це йдеться в повідомленні на аналітичній платформі EastFruit.

"На даний момент українські тепличні комбінати змушені пропонувати огірок не дорожче 36-50 грн/кг, в той час як в кінці попереднього тижня продажі велися в межах 40-70 грн/кг в залежності від сорту і регіону виробництва. Таким чином, за вихідні ціна на огірок в українських господарствах впала в середньому на 20%", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що знижувати відпускні ціни виробники змушені через збільшення пропозиції на ринку на тлі помітного зниження попиту. Крім того, тиск на ринок посилився через збільшення пропозиції імпортного огірка виробництва Польщі, Румунії та Сербії, який пропонується до продажу по 30-35 грн/кг.

"При цьому, незважаючи на здешевлення в сегменті тепличного огірка, на сьогоднішній день дана продукція в Україні продається в середньому в 3 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року", - підкреслили аналітики.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в травні, порівняно з минулим місяцем, обвалилися роздрібні ціни на огірки.

За даними сайту "Мінфін", огірки гладкі впали в ціні з 94,71 грн/кг до 79,30 грн/кг, а огірки короткоплідні подешевшали більш ніж на 40 грн - з 120,98 грн/кг до 78,90 грн/кг. Середня ціна кілограма огірків тепличних в травні становить 69,90 грн, а в квітні була 101,63 грн, огірки "Естафета" подешевшали з 143,31 грн/кг до 129,90 грн/кг.

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