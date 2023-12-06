Ціни в Україні на деякі імпортні товари можуть зрости, попередив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.

В Україні різдвяний продовольчий кошик 2023 може подорожчати, якщо польські перевізники до 10 грудня не припинять блокаду пунктів пропуску на кордоні.

Про це сказав в ефірі телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. "Так, на жаль, такий ризик (подорожчання різдвяного кошика, - УНІАН) є. Якщо партнери (Польща, - УНІАН) виконають те, що пообіцяли, бо останні дні йдуть активні дискусії, скажімо, до 10 грудня, то ситуація врегулюється, тоді він буде меншим. Якщо ця ситуація буде увесь грудень, то дійсно, на жаль, він (споживчий кошик – УНІАН) буде дещо дорожчим", - повідомив чиновник.

Висоцький розділив святковий набір харчів на дві частини, виокремивши базові соціальні продукти. За його словами, крупами і овочами борщового набору Україна забезпечує себе внутрішнім виробництвом, і жодних цінових коливань не передбачається.

Відео дня

"Щобільше, гречка зараз на 60% дешевша, ніж рік тому, також на 60% дешевші цибуля і морква, яйця - на 16%, олія - на 18%. По базових продуктах, де в нас вітчизняне виробництво, взагалі немає продуктової інфляції", - зазначив він.

Водночас до другого блоку заступник міністра відніс імпортні товари - банани, цитрусові, морепродукти, рибу. "Ця група дійсно в гривневому еквіваленті може подорожчати. Споживач бачить, що вона вже подорожчала за місяць. І якщо це (блокада кордону, - УНІАН) триватиме, то логічно, що дорожча логістика не може бути покрита виробником, відповідно, може буде здорожчання", - зазначив Висоцький.

Наслідки блокування кордонів

Як зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, ситуація з блокадою не призведе до масової відсутності якихось харчів, оскільки більшість з них є вітчизняного виробництва.

Проте, за його словами, серед імпортних товарів, які традиційно були на прилавках магазинів, можуть бути перебої, зокрема, з поставкою продуктів морського походження, а також солі.

Натомість за інформацією АТБ, в їхніх магазинах представлено багато польської молочки, заморожених овочів і фруктів, макаронних виробів, напоїв та алкоголю, мийних та косметичних засобів. Водночас, крім польських товарів, через заблоковані пункти пропуску доставляються товари з балтійських країн, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, частка яких в асортименті магазинів компанії досить вагома.

Вас також можуть зацікавити новини: