Можлива заборона буде розцінюватися як один з успіхів Brexit.

Великобританія стане першою країною в Європі, яка заборонила експорт живих тварин для подальшого забою або відгодівлі.

Про це пише The Guardian з посиланням на міністра навколишнього середовища Великобританії Джорджа Юстіс.

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"Живим тваринам зазвичай доводиться переносити надмірно тривалі поїздки під час експорту, страждаючи та травмуючись.

Раніше правила ЄС не припускали жодних змін у цих перевезеннях, але вихід з ЄС дозволив уряду Великобританії реалізувати свої плани", — зазначили в профільному міністерстві.

Можлива заборона буде розцінюватися як один з успіхів Brexit, оскільки Великобританія стане першою країною в Європі, яка припинила подібну практику.

Вихід Британії з ЄС

Великобританія вийшла з ЄС 31 січня. До кінця 2020 року триває перехідний період, коли сторони домовляються про майбутню співпрацю. До Великобританії поки застосовуються правила ЄС.

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Автор: УНІАН