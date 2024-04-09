Рада та парламент Євросоюзу передбачили новий автоматичний захисний механізм.

Представники держав-членів ЄС підтвердили попередню угоду, досягнуту головуванням Ради та представниками Європейського парламенту, про продовження призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на рік з урахуванням захисних механізмів. Про це повідомила Рада Євросоюзу.

Зазначається, що ЄС вирішив посилити захист чутливої ​​сільськогосподарської продукції шляхом посилення захисних заходів, які передбачають врахування будь-якого несприятливого впливу на ринок однієї або кількох держав-членів. Наразі такий вплив відслідковується для всього ринку ЄС загалом. Новий автоматичний захист також буде додано для деяких чутливих продуктів, таких як птиця, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед.

Новий автоматичний захисний механізм зобов’яже Єврокомісію повторно запровадити тарифні квоти, якщо імпорт вказаних товарів перевищує середні обсяги поставок у другій половині 2021, а також упродовж 2022 та 2023 років.

Відео дня

Також ЄК посилить моніторинг за імпортом зерна, зокрема пшениці.

Якщо угоду затвердять остаточно, то вона набуде чинності з 6 червня 2024 року та діятиме до 5 червня 2025 року. Голосування щодо цього питання очікується у квітні.

Торгівля України з ЄС

У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ, ЄС надав Україні безмитний доступ на власні ринки для торгівлі агропродукцією. Однак фермери низки країн почали протестувати проти такого рішення, що змусило ЄС тимчасово обмежувати імпорт деяких українських товарів.

У січні 2024 року Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на весь імпорт з України до ЄС ще на рік. На початку березня 2024 року євродепутати схвалили пропозицію. Однак 14 березня депутати Європарламенту внесли поправки щодо посилення гарантій для фермерів ЄС на випадок зростання української продукції.

Вас також можуть зацікавити новини: