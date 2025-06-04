Оновлений Kia Sportage пропонується з більш потужною гібридною силовою установкою.

Компанія Kia представила оновлений компактний кросовер Sportage. Модель отримала візуальні та технічні зміни. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Зазначається, що оновлення отримала європейська модифікація Kia Sportage. Зовні її можна впізнати за деякими змінами.

Зокрема, оновлений Kia Sportage отримав нові передні фари і змінену решітку радіатора. Крім цього модель тепер може похвалитися новим переднім бампером.

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Задня оптика також була оновлена. Змінився і задній бампер кросовера.

Оновлений Kia Sportage пропонуватимуть із 17-, 18- або 19-дюймовими колісними дисками на вибір. Для комплектації GT-Line будуть доступні ексклюзивні варіанти їх оформлення.

Зміни торкнулися й інтер'єру моделі. Кросовер отримав нове кермо, а також 12,3-дюймові дисплеї на передній панелі. Деякі фізичні кнопки були замінені на сенсорні. Загалом буде доступно кілька варіантів внутрішнього оздоблення.

Список опцій моделі було розширено. Покупці зможуть замовити кросовер з новими функціями, включаючи передові системи безпеки.

Оновлений Kia Sportage пропонуватиметься з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 або 180 к.с. на вибір. Також стане доступний 1,6-літровий турбодизель потужністю 136 к.с.

Крім того, кросовер можна буде купити з гібридною силовою установкою потужністю 239 або 288 к.с. На вибір доступні модифікації з переднім або повним приводом.

Автовиробник оголосив, що оновлений Kia Sportage надійде в продаж у Європі вже з третього кварталу 2025 року. Ціни на модель поки що не оголошено.

У Kia зазначили, що Sportage залишається найпопулярнішою моделлю в історії бренду. Автовиробник продав понад 7 мільйонів таких кросоверів по всьому світу.

Які кросовери варто купити у 2025 році

Раніше експерти з Сar and Driver назвали 13 кросоверів, які варто купити у 2025 році. За їхніми словами, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.

Зокрема, до рейтингу увійшли Honda CR-V, Genesis GV70 і Chevrolet Trax. Експерти похвалили Honda CR-V за приємну керованість, високу якість збірки і багате оснащення.

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