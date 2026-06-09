'Китайці' і перевірена класика: названо електромобілі, які розкуповують українці

Найпопулярнішим новим електромобілем травня став BYD Sea Lion 06 EV.

Упродовж минулого місяця автопарк України поповнився 2652 транспортними засобами з акумуляторними джерелами живлення (BEV). Порівняно з травнем минулого року попит на електромобілі скоротився на 57%, а відносно квітня 2026 року – на 12%, повідомляє "УкрАвтопром".

Головна причина падіння – скасування пільг на імпорт. Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні повернули податок на додану вартість для електромобілів, що призвело до помітного здорожчання цих авто.

За даними "УкрАвтопрому", найбільшу частку серед зареєстрованих за травень електромобілів становили легкові авто – 2495 одиниць, із яких 466 були новими, а 2029 – уживаними. Із 157 зареєстрованих комерційних електромобілів новими виявилися лише десять.

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ТОП-5 нових електрокарів місяця:

BYD Sea Lion 06 EV – 64 од.; BYD Leopard 3 – 57 од.; Zeekr 7X – 39 од.; Toyota bZ4X – 30 од.; Volkswagen ID. Unyx – 24 од.

ТОП-5 вперше реалізованих в країні вживаних електрокарів:

Nissan Leaf – 310 од.; Tesla Model Y – 262 од.; Tesla Model 3 – 199 од.; Chevrolet Bolt – 100 од.; Kia Niro EV – 89 од.

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У травні український автопарк поповнили 18 тисяч уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 18% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільшу частку в цьому сегменті становили автомобілі з бензиновими двигунами. Лідером серед імпортованих уживаних автомобілів залишається Volkswagen Golf.

Повідомлялося також, що із 21,5 тисячі нових легкових автомобілів, проданих в Україні з січня по квітень, 17,4 тисячі були кросоверами. Найпопулярнішим новим кросовером в Україні виступає Renault Duster.

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