Стали відомі найпопулярніші кросовери в Україні: на першому місці – легендарний бестселер

Найпопулярнішим серед нових виявився Renault Duster, який можна назвати легендою вітчизняного авторинку.

За підсумками першого півріччя кросовери домінували на українському ринку нових легковиків, охопивши 80% продажів. Порівняно з першим півріччям минулого року попит на кросовери зріс на 0,3%, досягнувши 26,6 тисячі авто, повідомляє "УкрАвтопром".

Найзатребуванішими серед SUV виявилися машини з бензиновими двигунами, на які припало 37,8% продажів. На гібриди припало 32,9% продажів, на дизельні моделі – 20,4%, на електромобілі – 8,7%, а на автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) – лише 0,2%.

Найпопулярнішим серед нових виявився Renault Duster, який вже можна назвати легендою вітчизняного авторинку. Серед головних переваг моделі – доступна ціна. Сьогодні новий автомобіль в Україні можна придбати за 959 100 гривень.

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Друге місце посіла Toyota RAV4, яку цінують за економічні гібридні двигуни. Замикає трійку лідерів "народний" Hyundai Tucson, який став для багатьох українців їхнім першим автомобілем.

ТОП-10 найпопулярніших нових кросоверів:

Renault Duster – 2670 од. Toyota RAV4 – 1811 од. Hyundai Tucson – 1302 од. Toyota Land Cruiser Prado – 1003 од. Škoda Kodiaq – 943 од. Mazda CX-5 – 910 од. Volkswagen Touareg – 854 од. Nissan Qashqai – 627 од. Škoda Karoq – 606 од. Kia Sportage – 552 од.

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За підсумками першого півріччя українці придбали майже 26,3 тисячі імпортованих вживаних легковиків віком до п'яти років. Найпопулярнішими в цьому сегменті залишалися автомобілі з бензиновими двигунами, на які припало 50% від загальної кількості реєстрацій.

Загалом за перше півріччя український автопарк поповнився 77,2 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами (як вживаних, так і нових). Серед нових моделей найпопулярнішим виявився Hyundai Tucson, тоді як серед імпортованих вживаних лідерами стали моделі Volkswagen.

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