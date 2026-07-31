Ці свіжопригнані кросовери користуються шаленим попитом в Україні: названо найпопулярніші

Найпопулярнішим свіжопригнаним кросовером став Volkswagen Tiguan.

За підсумками першого півріччя український автопарк збільшився на 111,5 тисячі уживаних легковиків, ввезених із-за кордону. Понад половину цього обсягу становили кросовери – їхня частка сягнула 53%, повідомляє "УкрАвтопром".

Серед імпортованих вживаних SUV українці найохочіше купували бензинові авто.

Розподіл ринку за типом силової установки:

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бензинові – 61%;

дизельні – 19%;

електромобілі – 9%;

гібриди – 8%;

авто з ГБО – 3%.

Найпопулярнішим свіжопригнаним кросовером став Volkswagen Tiguan. Популярність моделі пояснюють вдалим поєднанням ціни, надійності та практичності, а також широким вибором автомобілів на ринку. Відіграє свою роль і те, що Tiguan відносно легко продати.

Друге місце посів автомобіль Audi Q5, який обирають поціновувачі преміальних німецьких авто. На третій позиції перебуває надійний та доступний Nissan Rogue.

Загалом десятка лідерів виглядає так:

Volkswagen Tiguan – 4549 од.; Audi Q5 – 3962 од.; Nissan Rogue – 3896 од.; Ford Escape – 2446 од.; Nissan Qashqai – 2166 од.; Mazda CX-5 – 2086 од.; BMW X3 – 1801 од.; BMW X5 – 1646 од.; Audi Q7 – 1615 од.; Tesla Model Y – 1468 од.

Середній вік таких автомобілів становив вісім років.

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За підсумками першого півріччя кросовери зберегли беззаперечне лідерство і на українському ринку нових легкових авто. На їхню частку припало 80% усіх продажів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на SUV зріс на 0,3% – до 26,6 тис. Найбільший попит серед нових кросоверів мали моделі з бензиновими двигунами, а найпопулярнішим серед моделей став Renault Duster.

Повідомлялося також, що за підсумками першого півріччя український автопарк поповнили майже 26,3 тис. імпортованих вживаних легковиків віком до п'яти років. Найбільший попит у цьому сегменті мали автомобілі з бензиновими двигунами, на які припало 50% усіх перших реєстрацій.

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