Заборона почне діяти 5 грудня.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Велика Британія ухвалила рішення заборонити іншим країнам користуватися послугами її компаній для транспортування російської нафти.

Про це заявив міністр фінансів Сполученого Королівства Джеремі Ганта. За інформацією Reuters, йдеться про нафту, яка буде куплена за ціною вище встановленої західними урядами цінової стелі.

Ганта зазначив, що нове обмеження необхідне для того, щоб російська влада отримувала якомога менше коштів для фінансування війни проти України.

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"Ми заборонили імпорт російської нафти в Сполучене Королівство і досягаємо значного прогресу в його повному припиненні", - сказав він.

Заборона почне діяти 5 грудня.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

31 травня 2022 року лідери країн ЄС досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти.

Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. ЄС встановив поступовий перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який повинен завершитися в лютому наступного року.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

3 листопада 2022 року країни G7 та Австралія домовились про встановлення граничної ціни на російську нафту.

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