5 грудня набудуть чинності санкції Європейського Союзу щодо морського експорту російської нафти.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва не може знайти нові ринки для своєї нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як йдеться в матеріалі, агресор має намір забезпечити собі нафтові ринки до того часу, коли 5 грудня набудуть чинності санкції Європейського Союзу щодо морського експорту російської нафти.

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Морські перевезення з Росії зросли за сім днів до 28 жовтня, але середнє значення за чотири тижні змінилося в протилежному напрямку, при цьому обидва показники прив'язують поставки до рівня трохи вище 3 млн барелів на день.

Близько 740 000 барелів на день від цієї загальної кількості було доставлено до європейських країн, ринок, який в основному зникне до кінця листопада.

Росія також втратить канали збуту ще 650 000 барелів на день, що поставляються до Польщі та Німеччини за системою "Дружба". Таким чином, Москві необхідно знайти нові ринки для майже 1,4 млн барелів нафти в день.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

31 Травня 2022 року лідери країн ЄС досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти.

Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. ЄС встановив поступовий перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який повинен завершитися в лютому наступного року.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

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