"Газпром" заявив, що транзит газу через Україну триває, але обсяги падають.

Європейські ціни на природний газ відновили зростання, торгуючись на найвищих рівнях цього року. Учасники ринку стежать за транзитом російського палива через Україну з огляду на ситуацію у Курській області Росії, пише Bloomberg.

Зазначається, що базові ф'ючерси зросли на 2,6%, до майже 39 євро за мегават-годину. Це найвищий показник з грудня. Водночас Росія оголосила надзвичайний стан в Курській області на кордоні з Україною, оскільки бойові дії тривають після вторгнення ВСУ в район, де знаходиться ключовий пункт прийому газу.

За даними агентства, наразі потоки природного газу через Україну продовжують надходити, хоча і на найнижчих рівнях цього року. Трейдери зосереджені на розвитку подій на прикордонній станції "Суджа", яка є частиною останнього трубопровідного маршруту до Європи через Україну.

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Російський експортер ПАТ "Газпром" заявив, що в четвер транзит через пункт прийому "Суджа" встановлено на рівні 37,3 млн кубометрів на добу. Невелике зниження пов'язане зі зменшенням кількості запитів від клієнтів, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

Журналісти зазначають, що термін дії угоди про транзит російського газу через Україну закінчується в кінці року, але раптове і більш раннє припинення поставок стане шоком, оскільки деякі країни Центральної Європи залежать від російського ресурсу.

Цього літа європейський ринок газу був нестабільним, оскільки спекотна погода в деяких частинах Азії та Європи підвищила попит і посилила конкуренцію за вантажі на тлі проблем з постачанням в інших країнах світу. З початку квітня ф'ючерси на газ зросли приблизно на 40%.

"Спека" в Курській області РФ

Станом на 8 серпня українські сили просунулися на 10 кілометрів углиб Курської області РФ у рамках операції на російській території. Російські джерела вказують, що українські сили намагаються просунутися вздовж траси 38К-030 Суджа-Коренове. Напередодні у Курській області РФ оголосили режим надзвичайної ситуації.

7 серпня ціни на газ у Європі злетіли до найвищого рівня з початку року. Причиною різких змін на ринку стало повідомлення про те, що українські війська захопили ключовий пункт транзиту газу в російській Суджі.

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