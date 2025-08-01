Із наступного року темпи зростання цін на пальне пришвидшаться через підвищення акцизного навантаження.

Національний Банк України переглянув прогноз щодо цін на пальне. Очікується зростання наприкінці поточного року до 4%, а у 2026-2027 роках - ще більше. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Нацбанку.

Зазначається, що в квітні-травні 2025 року темпи зростання цін на пальне суттєво знижувалися. Так, у березні річне зростання становило 9,9%. При цьому у травні воно вже знизилось до 1,2%. Причиною став вплив здешевлення нафти на світових ринках, надлишок дизельного пального та автогазу на внутрішньому ринку, а також конкуренція між мережами АЗС у бензиновому сегменті.

Однак уже в червні темпи зростання цін на пальне підвищилися до 3,1%. Причинами стали подорожчання бензину та дизпалива на тлі нестабільних світових цін на нафту та ослаблення гривні відносно євро.

Відео дня

Зростання цін на пальне до кінця поточного року буде відносно низьким та стабільним завдяки зменшенню волатильності світових цін на нафту. Проте з наступного року темпи зростання цін на пальне пришвидшаться насамперед через заплановане підвищення акцизного навантаження.

НБУ прогнозує, що наприкінці наступного року зростання цін буде на рівні 8%, а наприкінці 2027 року - 6,9%.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін спрогнозував, що до кінця літа ціни на пальне в Україні суттєво не зміняться. Проте восени можливе різке підвищення вартості бензину та дизельного палива за умови запровадження США вторинних санкцій проти РФ.

Він також повідомив, що водіям не варто заправлятися пальним на немережевих АЗС, якщо вони хочуть зберегти своє авто на ходу тривалий час.

Вас також можуть зацікавити новини: