Дані про роздрібні продажі в Сполучених Штатах в четвер перевершили очікування експертів.

Ціни на нафту демонструють зростання другий тиждень поспіль, оскільки останні новини зі США посилюють оптимізм відносно попиту з боку найбільшого світового нафтового споживача, пише Reuters.

У п'ятницю, 16 серпня, Brent впала на 15 центів, або 0,19%, до 80,89 доларів за барель, тоді як WTI знизилась у ціні на 25 центів, або 0,32%, до 77,91 долара.

Втім, загалом на цьому тижні ф’ючерси на нафту Brent подорожчали приблизно на 1,5%, тоді як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли приблизно на 1,3%.

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Як повідомляється, дані про роздрібні продажі в Сполучених Штатах в четвер перевершили експертні очікування. Також з’ясувалось, що на минулому тижні менше американців подали нові заявки на отримання допомоги з безробіття. Це призвело до більш оптимістичного погляду на економічне зростання в США.

"‎Зменшення занепокоєння щодо рецесії в США допомогло зростанню цін на нафту цього тижня, оскільки кращі, ніж очікувалося, показники роздрібних продажів і звернень по безробіттю розвіяли побоювання щодо швидшого, ніж очікувалося, погіршення економічної ситуації в США"‎, – говорить аналітик фінансової компанії Pepperstone Майкл Браун.

Близький Схід, як фактор зростання

Окрім того, ціни на нафту підтримує ризик нової війни між Ізраїлем на Іраном. Нагадаємо, раніше у Тегерані заявили, що країна має намір "‎покарати"‎ Ізраїль за вбивство політичного лідера угрупування ХАМАС, але повномасштабної війни Іран хоче уникнути.

У свою чергу, Ізраїль нібито розглядає варіант превентивного удару по Ісламській Республіці Іран.

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