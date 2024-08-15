Споживчі ціни в Америці помірно зросли у минулому місяці, а суттєве зростання інфляції сповільнилося до рівня нижче 3%.

В четвер, 15 серпня, ціни на нафту зросли завдяки оптимістичним настроям відносно зниження процентної ставки в США, яке повинно сприяти підвищенню економічної активності та більшому споживанню пального. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 17 центів, або 0,21%, до 79,93 доларів за барель, у той час як американська WTI подорожчала на 21 цент, або 0,27%, до 77,19 долара за барель.

Ціни також підтримали занепокоєння інвесторів щодо можливої реакції Ірану на вбивство політичного лідера палестинського угруповання ХАМАС минулого місяця.

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Раніше іранські чиновники заявили, що лише угода про припинення вогню в Газі утримає Іран від прямої помсти Ізраїлю. При цьому Тегеран дав зрозуміти, що хоче уникнути повномасштабної війни.

В теорії можна було очікувати ще більшого зростання цін на нафту, однак їх стримало занепокоєння відносно уповільнення глобального попиту.

"‎Очікується, що ціни на нафту залишаться під тиском у майбутньому, оскільки зберігаються побоювання, що глобальний попит, особливо в Китаї, буде млявим"‎, – говорить аналітик фінансової компанії Nomura Securities Юкі Такасіма.

Зростання цін на нафту – головні фактори

Нагадаємо, на початку тижня ціни на "‎чорне золото"‎ суттєво підскочили. Серед причин цього експерти називали напруженість на Близькому Сході. Ще один важливий чинник – зниження побоювань відносно рецесії в США.

Зазначимо, що на минулому тижні Brent зросла у ціні на 3,7%, тоді як West Texas Intermediate продемонструвала зростання на 4,5%.

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