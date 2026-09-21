У світі зростає дефіцит дизелю: ціни в США б’ють рекорди

Війна Трампа на Близькому Сході стала головною причиною.

Роздрібні ціни на дизельне паливо в США продовжили зростання і вперше перевищили середню позначку в 6,5 долара за галон (76,72 гривні за літр), повідомляє Bloomberg.

У вересні темпи зростання прискорилися – цього місяця ціни піднялися вже на понад 87 центів (10,27 гривні на літрі). Дизель дорожчає майже щодня і вже перевищив піковий рівень, встановлений у 2022 році.

Світові поставки цього виду палива скоротилися через війну між США та Іраном. Також не повністю відновилися поставки сирої нафти з регіону Перської затоки, що обмежує виробництво палива на нафтопереробних заводах в інших частинах світу.

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Крім того, Росія заборонила експорт більшої частини дизельного пального й може продовжити дію цього обмеження до кінця жовтня, оскільки українські безпілотники продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Цими вихідними було уражено Московський нафтопереробний завод.

Більшість американських водіїв не заправляють свої автомобілі дизелем. Проте це пальне використовують у вантажівках, сільськогосподарській техніці, електрогенераторах, на суднах і поїздах, а також у системах опалення житла, тож зачіпає майже всі сфери економіки.

Рекордні ціни на дизель можуть підірвати підтримку Республіканської партії президента Дональда Трампа в деяких штатах, і Білий дім розглядає варіанти політичних заходів для боротьби з подорожчанням пального.

Стійкі показники інфляції в США спонукали Федеральну резервну систему минулого тижня підвищити відсоткові ставки на чверть відсоткового пункту – це перше підвищення з 2023 року. Цими вихідними президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що інфляція залишається надто високою, а ціновий тиск поширюється за межі наслідків шоку, спричиненого цінами на нафту.

У нещодавньому звіті Goldman Sachs Group Inc. йдеться про те, що ціни на дизельне пальне можуть продовжувати зростати з огляду на глобальні обмеження. Водночас зазначається, що бензин може становити ще більший інтерес для інвесторів.

Ціни на пальне в Україні – останні прогнози

В Європі ціни на дизельне пальне оновила історичний максимум. Через це ціни на дизель в Україні наблизилися до позначки 100 гривень за літр і можуть перевищити її вже найближчим часом, попереджає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

В свою чергу, засновник групи Prime Дмитро Льоушкін прогнозує, що ціна дизеля в Україні може сягнути 108 грн за літр.

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