Трамп звинуватив Україну у різкому подорожчанні дизеля, але аналітики не згодні, - NYT

Аналітики зазначили, що поставки дизельного палива з Росії та Близького Сходу фактично припинилися.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Україну в тому, що її атаки на російські нафтопереробні заводи стали причиною різкого стрибка цін на дизельне паливо. Водночас аналітики вважають, що війна в Ірані, ймовірно, є важливішим чинником, що впливає на ціни на енергоносії.

Видання The New York Times пише, що середня ціна галона дизельного палива (3,785 літра) у США останніми днями б’є рекорди: 11 вересня вартість палива перевищила 6 доларів за галон, а до ранку 14 вересня піднялася до 6,23 долара, що на 65% вище, ніж до нападу США та Ізраїлю на Іран 28 лютого 2026 року.

Середня по країні ціна за галон звичайного бензину, яка 14 вересня становила 4,31 долара, також різко зросла з початку війни в Ірані – приблизно на 45%. А світова ціна на нафту, сировину для виробництва дизельного палива, бензину та інших видів палива, зросла приблизно на 50%.

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"По суті, ми маємо справу з двома війнами, в яких беруть участь два найбільші у світі виробники енергоресурсів. Близький Схід – найпродуктивніший регіон з видобутку енергоресурсів, а до цього ще додається Росія", – сказала аналітик з енергетики в RBC Capital Markets Хеліма Крофт.

Останнім часом Трамп та його помічники прагнуть переключити увагу на удари України по нафтопереробних заводах у Росії та відвернути увагу від війни в Ірані. І справді, українські удари, покликані позбавити Москву доходів, необхідних для фінансування війни, дали результат, змусивши Кремль призупинити експорт дизеля та інших видів палива.

"Зростання світових цін на дизельне паливо в основному спричинене війною між Росією та Україною, а не Іраном", – написав Трамп у своїй соціальній мережі.

Однак навіть деякі російські офіційні особи визнали, що удари України по НПЗ не основна причина зростання цін на паливо. Так, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на російських нафтових ринках "стрімко погіршується, головним чином через нестабільність і подальшу ескалацію конфлікту в регіоні Перської затоки".

За оцінками аналітиків, постачання дизельного палива з Росії та Близького Сходу фактично звелися до нуля. За даними інвестиційної компанії Pickering Energy Partners із Х’юстона, з початку року експорт дизельного палива з Росії скоротився приблизно на 90%, а експорт із країн Близького Сходу – приблизно на 75%. Згідно з даними, зібраними Pickering Energy Partners, до початку війни з Іраном Росія експортувала приблизно мільйон барелів дизельного палива на день, а країни Близького Сходу – близько 1,5 мільйона барелів.

Глобальний керівник відділу досліджень у галузі палива та нафтопереробки в S&P Global Energy Деніел Еванс заявив, що війни в Ірані та Україні, а також призупинення Китаєм експорту нафти та дизельного палива не залишили жодних резервів у глобальній системі нафтопереробки. Він додав, що поки що незрозуміло, коли ситуація покращиться.

"Одна з невідомих величин - ступінь пошкоджень, яких зазнали деякі нафтопереробні заводи в Росії. Навіть якщо атаки припиняться сьогодні, поки що незрозуміло, як швидко вдасться відновити постачання", – зазначив експерт.

Енергетичне перемир’я між Україною та Росією – головні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має припинити удари по російській паливній інфраструктурі. При цьому в Кремлі не обіцяють припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України в разі, якщо Сили оборони перестануть завдавати ударів по російських НПЗ.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ запропонував партнерам забезпечити енергетичне перемир’я з Росією, яка припинить знищення критично важливої інфраструктури.

Пізніше Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по об’єктах російської енергетики. За його словами, РФ погодилася вчинити точно так само. Щоправда, цю інформацію не підтвердила жодна зі сторін.

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