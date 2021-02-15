Також буде запропоновано механізм спеціальних мит для нафтопродуктів, скрапленого газу і коксівного вугілля.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус навесні ініціює законопроект про заборону імпорту електроенергії, антрацитового вугілля з Росії.

Читайте такожЩоб не купувати вугілля в ОРДЛО чи Росії, збільшимо видобуток-ВітренкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це Герус заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка".

"Я думаю, що ми навесні перейдемо до того, щоб в якомусь вигляді, можливо, через закон обмежувати імпорт електроенергії, зокрема, з Російської Федерації... Я ініціюватиму рішення, яке стосуватиметься та електроенергії, і антрацитового вугілля", - сказав він.

За словами Геруса, крім повної заборони імпорту також можливо буде запропонований механізм спеціальних мит. Ця ініціатива нардепа стосуватиметься нафтопродуктів, скрапленого газу і коксівного вугілля.

Що цьому передувало

Україна 1 лютого 2020 року відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії через дефіцит електрики в піковий зимовий період.

Україна в січні 2021 року відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.

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Автор: Бредіхіна Ганна