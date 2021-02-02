Імпорт електричної енергії займає близько 3-4% від нашого споживання.

Імпорт електроенергії дозволяє збалансувати енергосистему під час максимального навантаження на тлі низьких запасів вугілля на теплових електростанціях.

Читайте такожВіялових відключень світла не буде: Україна відновила імпорт електроенергії з РосіїПро це на своїй сторінці у Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Зараз імпорт електричної енергії займає близько 3-4% від нашого споживання. Імпорт відбувається в ті години, коли в Україні пікове споживання електроенергії. Завдяки імпорту ситуація балансується та у нас немає серйозних ризиків" віялових "відключень", - сказав Герус.

Так само він зазначив, що з потеплінням у березні необхідності в імпорті вже не буде.

Що цьому передувало

Україна 1 лютого 2020 року відновила Комерційний імпорт електроенергії з Росії. Загальний обсяг поставленої з Росії електроенергії склав 1 мільйон кВт-год.

Імпорт електроенергії з Білорусі протягом минулого тижня здійснювався з добовими обсягами від 9,9 мільйона кВт-год до 12,3 мільйона кВт-год сумарно за тиждень - 80,3 мільйона кВт-год (2,5% від загального електроспоживання).

Імпорт електроенергії в торговельну зону "Острів Бурштинської ТЕС" протягом тижня склав 31,8 мільйона кВт-год, з яких 28,3 мільйона кВт-год - зі Словаччини, 2,7 мільйона кВт-год - Угорщини та 0,8 мільйона кВт-год - Румунії.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 20 по 26 січня поточного року скоротилися на 3% – до 451,8 тисячі тонн.

Станом на 26 січня 2021 року запаси вугілля на складах ТЕС були в 5 разів нижчими, ніж на аналогічну дату минулого року (2,4 мільйона тонн.)

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Автор: Ігор Орел