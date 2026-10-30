У суботу в Україні відключатимуть світло: коли не буде електроенергії в останній день жовтня

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.

У суботу, 31 жовтня, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

- 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;

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- 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черг (6-10 годин).

В "Укренерго" наголосили, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Там також попередили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Українців просять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Графік відключення світла - Харківська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у суботу, 31 жовтня, з 06:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Таким чином залежно від черги світло вимикатимуть від 3,5 до 7 годин на добу.

Години відсутності електропостачання:

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00;

1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00;

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00;

2.2 14:00-21:00;

3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00;

3.2 10:30-14:00; 21:00-24:00;

4.1 10:30-14:00; 17:30-21:00;

4.2 10:30-14:00; 21:00-24:00;

5.1 14:00-17:30;

5.2 06:00-07:00; 14:00-17:30;

6.1 06:00-07:00; 14:00-17:30;

6.2 06:00-07:00; 13:00-17:30.

Відключення світла в Україні - останні новини

Через російську атаку на Дніпро 29 жовтня у різних частинах міста зникло світло. В місті та прилеглих населених пунктах без електроенергії залишилося понад 350 тисяч абонентів.

30 жовтня вранці внаслідок аварії на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки на правому березі Києва тимчасово не діяли. У ДТЕК тоді також повідомили, що у Київській області через аварію на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діяли в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.

30 жовтня в Міненерго повідомляли, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру складною залишається ситуація з електропостачанням у Києві, Київській області та на Дніпровщині.

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