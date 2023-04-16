У березні обсяги пального, ввезеноuj в Україну, впали на 37%

В Україні зафіксовано зменшення імпорту бензинів на тлі низьких роздрібних продажів у мережах АЗК та запасів, що були створені на початку року.

У березні обсяги пального, ввезеноuj в Україну, впали на 37%, до 85,2 тис. тонн, повідомляє Enkorr.ua.

У січні українські компанії імпортували рекордні 202,6 тис. тонн бензину. Грудневий імпорт також був великим і склав 196,6 тис. тонн. Обсяг пального, що було ввезено з-за кордону, перевищував поточні потреби ринку. Відтоді імпорт бензину в Україну почав падати.

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Стабілізація електропостачання в країні дозволила відновити роботу електротранспорту у великих містах, що призвело до зниження користування власними авто й таксі. Результатом стало падіння імпорту бензинів у лютому на 33%. Але такого зменшення було замало, тому скорочення закупівель за кордоном тривало і в березні.

Переважна більшість компаній минулого місяця скоротилb закупівлі бензину за кордоном. П’ять найбільших українських мереж АЗК зменшили імпорт бензину на 32,6 тис. тонн, до 40,4 тис. тонн. Решта компаній придбала 44,8 тис. тонн палива, це на 18,2 тис. тонн менше, ніж у лютому.

У березні компанії значно зменшили закупівлі бензину у грецьких і румунських постачальників, які у лютому забезпечували майже 60% українського імпорту.

У березні обсяги імпорту продукту з Польщі й країн Балтії скоротилися лише на 11%, до 26,3 тис. тонн, це вдвічі менше, ніж у січні, коли імпорт сягав 56,6 тис. тонн.

Ситуация на АЗС

З 1 липня 2023 року в Україні відновлять податок на додану вартість (ПДВ) на пальне на рівні 20%, як це було до повномасштабного вторгнення РФ. Експерти прогнозують, що після підвищення податків на паливо водії почнуть отримувати "ліві" чеки на АЗС.

На думку експертів паливного ринку, після повернення оподаткування ціни на бензин в Україні зростуть майже на чверть, зокрема на 23% – до 58,4 грн за літр. За одним з прогнозів, бензин подорожчає на 10 гривень за літр, а дизельне паливо може додати до семи гривень за один літр.

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