Майже через добу після початку відключення влада ще не назвала причину відключення електроенергії.

Влада Іспанії та Португалії доклала чимало зусиль, щоб відновити роботу транспортних мереж та інфраструктури після того, як масове відключення електроенергії призвело до зупинки роботи обох країн. Про це пише Financial Times.

Оператор іспанської мережі Red Eléctrica заявив, що до 6 ранку за місцевим часом у вівторок понад 99% попиту на енергію було відновлено після того, як мільйони людей провели ніч у темряві.

Зазначається, що майже через 24 години після початку відключення влада ще не назвала причину відключення електроенергії. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у телевізійному зверненні пізно в понеділок, що "всі можливі причини аналізуються".

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Як пише FT, національний залізничний оператор Іспанії Renfe заявив у вівторок, що деякі послуги працюватимуть у звичайному режимі, зокрема поїзди між Мадридом і Барселоною. Деякі приміські рейси навколо Мадрида також відновилися, але рух метро в іспанській столиці залишається призупиненим. Aena, найбільший оператор аеропортів Іспанії, попередив про продовження перебоїв у польотах.

Блекаут в Європі - що відомо

28 квітня в Європі сталося масштабне вимкнення електроенергії, яке паралізував Іспанію та Португалію. Блекаут стався в багатьох містах - від Мадрида до Лісабона. Також велика частина Піренейського півострова залишилася без світла. Тоді повідомлялося, що відновлення подачі електроенергії в Іспанії може зайняти "від шести до дев'яти годин".

Португальський оператор E-Redes тоді оголосив, що вимкнення електроенергії сталося через "проблеми в європейській енергосистемі".

Через масштабні відключення світла уряд Іспанії оголосив про введення надзвичайного стану в Мадриді, Андалусії, Естремадурі та Мурсії.

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