Поступово вдається відновлювати постачання.

Через масштабні відключення світла уряд Іспанії оголосив про введення надзвичайного стану в Мадриді, Андалусії, Естремадурі та Мурсії.

Як передає іспанська газета El Pais, про це під час виступу заявив президент уряду Педро Санчес. Центральний уряд візьме на себе управління кризою в цих регіонах, оскільки вони офіційно звернулися з відповідним проханням. За словами політика, причини кризи досі вивчаються, він закликав людей не спекулювати на цій темі.

В іспанській корпорації Red Electrica повідомили, що відновили вже 35% споживання, до повного відновлення залишилися години. ЗМІ пишуть про часткове повернення світла в різних містах.

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В українському "Енергоатомі" повідомили, що всі атомні електростанції Іспанії втратили зовнішне електропостачання, тому їхні енергоблоки зупинили:

"Дизель-генератори працюють справно, підтримуючи критичні системи безпеки. Охолодження реакторів триває стабільно, всі вимоги ядерної безпеки дотримані. Національний регулятор Іспанії (CSN) оперативно активував кризові протоколи, міжнародні організації поінформовані".

Блекаут в Європі

​Нагадаємо, 28 квітня масштабне відключення електроенергії охопило Іспанію, Португалію, Андорру та частини південної Франції. Це залишило мільйони людей без світла та спричинило серйозні перебої в роботі транспорту, зв'язку та інших критичних інфраструктур.​

Україна вже заявила про готовність надати допомогу європейським партнерам у відновленні енергомереж, оскільки має досвід відновлення енергосистеми під час війни. ​

Португальський оператор REN вказав на можливі різкі температурні коливання в Іспанії, які могли спричинити коливання в електромережі та порушення синхронізації між системами.

Крім того, іспанський Центр криптології та агентство кібербезпеки INCIBE розпочали розслідування можливої кібератаки.

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