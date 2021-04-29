Коболєв також заявив, що не має наміру залишати Україну.

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оскаржить своє звільнення з компанії.

Про це сказано в повідомлення прес-служби "Нафтогазу", посилаючись на інформацію Коболєва.

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"Він зазначив, що, попри маніпулятивність вчорашніх кадрових рішень Кабінету Міністрів України, вони набули чинності. Андрій Володимирович має намір оскаржити своє звільнення, проте підкреслив, що ці процеси не впливають на роботу групи", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, прощаючись з колективом компанії, Коболєв попросив правління і директорів дивізіонів і функцій Групи "Нафтогаз" максимально зберегти високі стандарти роботи та продовжити розпочаті проекти та ініціативи.

"Головне, про що я вас прошу - зберегти ту динаміку роботи, яка була у нас протягом останнього року, і реалізувати базові рішення, які були прийняті, щоб забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямків групи "Нафтогаз". Важливо, щоб максимально збереглася команда, яка здатна продовжити роботу і втілити в життя все, що планувалося" - цитує прес-служба Коболєва.

Колишній глава "Нафтогазу" повідомив, що підписав вчора останнє рішення в якості голови правління - про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі.

"Ви - найкраща команда, найкращий колектив, який можна бажати. Я дякую всім за сім неймовірних років спільної роботи, бажаю успіху і запевняю, що залишаюся в Україні й не збираюся нікуди емігрувати, як пишуть деякі ЗМІ. Зазначу, що претензій до якості нашої роботи ні в кого немає, і ми можемо пишатися тим, що робили", - додав Коболєв.

Що цьому передувало

28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту про 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

У "Нафтогазі" заявили, що дане рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.

29 квітня 2021 року в Держдепартаменті США прокоментували кадрові перестановки в "Нафтогазі".

29 квітня 2021 року Коболєв заявив, що не планує влаштовувати цирк і підставляти держкомпанію.

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Автор: Ганна Бредіхіна