Як зазначають у "Нафтогазі", сліди викиду можна побачити навіть з космосу.

На російському "Газпромі" зафіксовано масштабний викид парникових газів.

Про це повідомляє "Нафтогаз" в Facebook.

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Як зазначають у "Нафтогазі", сліди викиду можна побачити навіть з космосу.

"На фото - зафіксований з космосу викид метану на газопроводі "Газпрому". Тобто результат ремонтних робіт російського газопроводу побачили з космосу. Страшно уявити наслідки подібних ремонтів під водою. Балтійським тюленям є про що хвилюватися", – зазначили в "Нафтогазі".

Як повідомляє Bloomberg, ремонтні роботи, що стали причиною викиду, проводили для усунення дефектів, виявлених на трубопроводі, в ході яких була скинута частина газу.

Цей викид став п'ятим серед виявлених цього року, пов'язаних з російським нафтогазовим сектором.

"Газпром" і зменшення поставок до Європи:

25 жовтня 2021 року "Газпром" в чотири рази зменшив поставки газу в Європу. Постачання газу трубопроводом Ямал-Європа впали до 8 млн кубометрів на день. При цьому в жовтні та листопаді "Газпром" забронював добове прокачування в 31 млн кубометрів.

Автор: Олена Коваленко