У жовтні і листопаді "Газпром" забронював добове прокачування в 31 млн кубометрів.

Сьогодні, 25 жовтня 2021 року, поставки газу по трубопроводу Ямал-Європа впали до 8 млн кубометрів на день.

Про це повідомляє ТАСС.

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"Газпром" знизив прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа до 333 тис.кубометрів на годину.

При цьому в жовтні та листопаді "Газпром" забронював добове прокачування в 31 млн кубометрів.

У компанії зниження поставок пояснюють тим, що виконують заявки споживачів згідно з чинними контрактами.

Зниження обсягів поставок газу неминуче призведе до зростання цін на газ в Європі, що своєю чергою позначиться на цінах для України.

Газопровід Ямал-Європа:

Транснаціональний газопровід Ямал-Європа проходить по території чотирьох країн - Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини. Його проектна потужність - 32,9 млрд кубометрів газу на рік.

Ціна на газ: що необхідно знати

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ.

Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Спецумови для України:

22 жовтня Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що РНБО доручила уряду, НАК "Нафтогаз України" і "Оператору ГТС України" визначити спеціальні умови транспортування додаткових обсягів газу через газотранспортну систему в країни Європи в обсязі не менше 55 млрд кубометрів на рік. Ці обсяги будуть додатковими до 40 млрд куб. м. газу, передбачені контрактом з "Газпромом".

Транзит газу через українську ГТС у січні-вересні 2021 року скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

25 жовтня 2021 року посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен заявила про те, що Німеччина готова обговорювати газові спецумови для України.

Автор: Олена Коваленко